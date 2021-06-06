Bakım onarım işi yaptırılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü’nden Çankırı Gar Sahası aydınlatma bakım onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü yapılacak olan ihalede, 3 adet PD4 15/6 PL-KM Projektör Direği-Montaj Temel Dahil ve diğer işler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

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