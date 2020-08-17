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Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çalışmalarımızı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, taşınma, kira yardımı gibi desteklerle süreci kolaylaştırarak sürdürüyoruz" dedi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:09
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Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlayacağız. Çalışmalarımızı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeden, taşınma, kira yardımı gibi desteklerle süreci kolaylaştırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan, Bakanlığımıza ve belediyelerimize başvurarak evlerinin risk tespitlerini bir an önce yaptırmalarını rica ediyorum. Bu dönüşümü çocuklarımızın geleceği için, devlet millet iş birliği ile gerçekleştirelim. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıMurat Kurum
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