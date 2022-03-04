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BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'DA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalar ve elektrik kesintileri yaşanması üzerine Isparta’ya geldi.

04 Mart 2022 Cuma 09:22
BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'DA

İlk olarak AEDAŞ’a geçen Bakan Dönmez, burada Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, CK Akdeniz Elektrik, AEDAŞ yetkilileri, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve bazı kurum müdürleri ile değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Dönmez, yetkililerden kentte yaşanan enerji kesintileri konusunda bilgi aldı.

AEDAŞ: 400 PERSONEL 100 ARAÇLA SAHADAYIZ

AEDAŞ, çalışmalarla ilgili basın açıklaması yaparak arızalara 400 personel, 100 araç ve 45 jeneratör ile müdahale edildiğini ve sıkıntının en kısa sürede giderileceğini duyurdu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezIspartaKarKışEnerjiElektrik
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