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Babası evden kovdu; başından vurulmuş cesedi bulundu

ADANA’da babası Osman Ç.’nin (59), borcu olduğu ve koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle iki gün önce evden kovduğu Akın Ç.’nin (26), ormanda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:13
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Babası evden kovdu; başından vurulmuş cesedi bulundu

Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulunun karşısındaki ormanda dün saat 12.30 sıralarında güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında hareketsiz yatan kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Akın Ç.’nin cesedinin yanında seccade ve tabanca bulundu.

'OĞLUMUN KREDI KARTI BORCU VARDI'

Polis ekipleri, teşhis için Akın Ç.’nin babası Osman Ç.'yi olay yerine çağırdı. Oğlunu teşhis eden Osman Ç., “67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Koronavirüse de yakalanınca evden kovdum. Oğlum işsiz, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim” dedi.

İncelemenin ardından Akın Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Akın Ç.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaIntiharCinayetOrmanCeset
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