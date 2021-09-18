Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
Finike'de turizm arsaları ihaleyle satılacak
Finike'de turizm arsaları ihaleyle...
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya verilecek
Çıralı-Yanartaş bölgesindeki işletmeler kiraya...
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim elemanı...
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman (45), bir evde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Ev sahibi Duran A.nın (60) ise Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu öldüğü belirlendi. 

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:29
10 Okunma
Azerbaycan uyruklu kadın tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Olay, Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi’ndeki müstakil evde meydana geldi. Nevşehir’de oturan 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman dün Avonos ilçesine Duran A. ile görüşmek üzere yaşadığı Avonas'a geldi. Dünden bu yana Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran A.’nın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları Tarhana Yaman’ı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Tarhana Yaman’ın öldüğünü belirledi. Nevşehir merkezde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadının öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev sahibi Duran A.’ya ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Duran A.’nın sabah saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanKadınNevşehirCinayetKadın CinayetiTarhana YamanAvanos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Havalimanında, vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
Husumetlisini öldürdü, kız arkadaşını ağır yaraladı
Yeni yaşam alanlarında müzikle karşılandı
Yeni yaşam alanlarında müzikle karşılandı
Yason Burnu için 14 bin kilometre yol katediyorlar
Yason Burnu için 14 bin kilometre yol katediyorlar
Samsun'da istavritin kilosu 8 TL'ye düştü
Samsun'da istavritin kilosu 8 TL'ye düştü
Bozcaada açıklarında gemi kazası 
Bozcaada açıklarında gemi kazası 
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
Düğün yolunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Düğün yolunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açtı: 3'ü polis 4 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma