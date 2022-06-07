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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu

HATAY’ın Samandağ ilçesinde Aylin Arslan (25) sokak ortasında ölü bulundu.

07 Haziran 2022 Salı 10:10
Aylin, sokak ortasında ölü bulundu

Olay, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.

Aylin Arslan’ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇATIDAN DÜŞTÜĞÜ ANA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak ortasında cesedi bulunan Aylin Arslan'ın (25) otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aylin'in ailesi, cenazeyi almak için geldikleri morg önünde gözyaşı döktü.

Bu arada Aylin Arslan'ın, cesedinin önünde bulunan apartmanın çatısından düştüğü anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; sokağa gelen Arslan'ın önce apartmanın çatısına baktığı, kilidi açık kapıdan girdikten bir süre sonra çatıdan düştüğü görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 07.06.2022 14:05
Anahtar Kelimeler:
HataySamandağıAylin Arslan
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