Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434
ALTIN
527.089
DOLAR
8.6087
STERLİN
12.2105
EURO
10.5031
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
Metrobüs dış cephe alanları...
Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Gemi ve iskele büfelerini...
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AYDINLIK GELECEK İÇİN KÜTÜPHANE VE HAYAT SAĞLIK VAKFI’NDAN EĞİTİME KATKI..

Türkiye Hayat Sağlık Vakfı, ‘Aydınlık Gelecek’ projesi kapsamında Orhaneli Fadıl Mahallesi İlköğretim Okulu’nda kütüphane kurdu

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:46
27 Okunma
AYDINLIK GELECEK İÇİN KÜTÜPHANE VE HAYAT SAĞLIK VAKFI’NDAN EĞİTİME KATKI..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA -Türkiye Hayat Sağlık Vakfı tarafından Fadıl İlköğretim Okuluna yaptırılan kütüphane hizmete açıldı. Birçok sosyal yardıma imza atan vakfın yapmış olduğu bu çalışma öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Orhaneli Fadıl Mahallesi’nde pandemi kuralları çerçevesinde Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Özkul ev sahipliğinde gerçekleşen kütüphane açılış törenine; Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yetkilileri olmak üzere köylüler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim öncelikli sorumluluğumuz.

Eğitimi önemsediklerini belirten Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Bursa içinde birçok okulda da kütüphane açtık. Eğitime faydalı hizmetler yapma konusunda hep çalışmalar içerisindeyiz. Bu bölgemizde de bir katkımız bulunsun elimiz uzansın diye düşündük. Eğitim konusu bence hepimizin en öncelikli sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın okutulmasına çok öncelik veriyoruz dedi. Çocukların okuyup iyi yerlere gelmelerinin önemli olduğunu ifade eden Özkul, “Siz çocuklarınızı tıp fakültelerine, sağlık okullarına gönderin, Hayat Vakfı'da onları burslandırsın. Hayat Hastanesi olarak bu sene 43. Kuruluş yılımızın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Hayat Sağlık Vakfı olarak birçok sosyal etkinlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, “Sosyal sorumluluk kapsamında geleceğimize yatırım yapma adına Orhaneli'nin Fadıl Mahallemizde öğrencilerimize hizmet etme hedefiyle çok güzel bir kütüphane çalışması yapıldı. Bu ince düşüncelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu da, “Ahmet Özkul ağabeyimiz, gelecek neslin en güzel şekilde yetişmesi için elinden geleni yapıyor. Kuran’ın ilk emri oku. Bunun için de okullar ve kütüphaneler çok önemlidir. Ahmet Özkul ağabeyimiz de hayatın her alanında yaptığı hizmetlerle topluma önemli şeyler kazandırmıştır diye konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, Ahmet Özkul ağabeyimiz, kimsesizlere, öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine her zaman sahip çıkan bir kişidir. Bu değerli hizmeti için de kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın okuması, bundan sonraki neslin yetişmesi adına yapılan her etkinlik çok kıymetlidir. Kendilerine yöre halkı olarak çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu Öğretmenden teşekkür. Fadıl İlköğretim Okulu öğretmeni Kübra Aydın da, Kütüphanemiz yoktu. Hayat Sağlık Vakfı kütüphane yapmanın yanı sıra, çocuklar için eğitici oyunlar kitaplar da getirdi. Köylerde eğitim zor, merkezden uzaktayız, ihtiyaçları alıp getirmek biraz zor oluyor. Bu destek, çocuklarımız için çok iyi oldu diye konuştu. Açılışın ardından okul bahçesinde kutlama pastası kesilerek katılan tüm misafirlere ikram edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Anahtar Kelimeler:
AYDINLIK GELECEK İÇİN KÜTÜPHANE VE HAYAT SAĞLIK VAKFINDAN EĞİTİME KATKI..Mustafa Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu İş Sözleşmesinde Mutlu Son
Toplu İş Sözleşmesinde Mutlu Son
Bakan Koca’nın başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü’nden Destek Geldi..
Bakan Koca’nın başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü’nden Destek Geldi..
YILDIRIM ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR
YILDIRIM ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR
‘EN BÜYÜK 500’ LİSTESİNDE..
‘EN BÜYÜK 500’ LİSTESİNDE..
İNEGÖLDE İLK KİRAZ HASADINI BAŞKAN TABAN BAŞLATTI..
İNEGÖLDE İLK KİRAZ HASADINI BAŞKAN TABAN BAŞLATTI..
Prof. Dr. Yaşar'dan müsilaj ve deniz maruluna karşı öneriler
Prof. Dr. Yaşar'dan müsilaj ve deniz maruluna karşı öneriler
İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI
İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde gül çiçeği verimi azaldı
Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde gül çiçeği verimi azaldı
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma