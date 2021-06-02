AYDINLIK GELECEK İÇİN KÜTÜPHANE VE HAYAT SAĞLIK VAKFI’NDAN EĞİTİME KATKI..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA -Türkiye Hayat Sağlık Vakfı tarafından Fadıl İlköğretim Okuluna yaptırılan kütüphane hizmete açıldı. Birçok sosyal yardıma imza atan vakfın yapmış olduğu bu çalışma öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Orhaneli Fadıl Mahallesi’nde pandemi kuralları çerçevesinde Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Özkul ev sahipliğinde gerçekleşen kütüphane açılış törenine; Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yetkilileri olmak üzere köylüler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim öncelikli sorumluluğumuz.

Eğitimi önemsediklerini belirten Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Bursa içinde birçok okulda da kütüphane açtık. Eğitime faydalı hizmetler yapma konusunda hep çalışmalar içerisindeyiz. Bu bölgemizde de bir katkımız bulunsun elimiz uzansın diye düşündük. Eğitim konusu bence hepimizin en öncelikli sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın okutulmasına çok öncelik veriyoruz dedi. Çocukların okuyup iyi yerlere gelmelerinin önemli olduğunu ifade eden Özkul, “Siz çocuklarınızı tıp fakültelerine, sağlık okullarına gönderin, Hayat Vakfı'da onları burslandırsın. Hayat Hastanesi olarak bu sene 43. Kuruluş yılımızın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Hayat Sağlık Vakfı olarak birçok sosyal etkinlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, “Sosyal sorumluluk kapsamında geleceğimize yatırım yapma adına Orhaneli'nin Fadıl Mahallemizde öğrencilerimize hizmet etme hedefiyle çok güzel bir kütüphane çalışması yapıldı. Bu ince düşüncelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu da, “Ahmet Özkul ağabeyimiz, gelecek neslin en güzel şekilde yetişmesi için elinden geleni yapıyor. Kuran’ın ilk emri oku. Bunun için de okullar ve kütüphaneler çok önemlidir. Ahmet Özkul ağabeyimiz de hayatın her alanında yaptığı hizmetlerle topluma önemli şeyler kazandırmıştır diye konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise, Ahmet Özkul ağabeyimiz, kimsesizlere, öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine her zaman sahip çıkan bir kişidir. Bu değerli hizmeti için de kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın okuması, bundan sonraki neslin yetişmesi adına yapılan her etkinlik çok kıymetlidir. Kendilerine yöre halkı olarak çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu Öğretmenden teşekkür. Fadıl İlköğretim Okulu öğretmeni Kübra Aydın da, Kütüphanemiz yoktu. Hayat Sağlık Vakfı kütüphane yapmanın yanı sıra, çocuklar için eğitici oyunlar kitaplar da getirdi. Köylerde eğitim zor, merkezden uzaktayız, ihtiyaçları alıp getirmek biraz zor oluyor. Bu destek, çocuklarımız için çok iyi oldu diye konuştu. Açılışın ardından okul bahçesinde kutlama pastası kesilerek katılan tüm misafirlere ikram edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.