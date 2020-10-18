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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Durmuş Nazlı (49), olay yerinde hayatını kaybetti.

18 Ekim 2020 Pazar 10:45
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Durmuş Nazlı yönetimindeki 40 DF 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Durmuş Nazlı, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Nazlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuş Nazlı'nın cenazesi sıkıştığı yerden çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgaziTrafik KazasıOtomobil
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