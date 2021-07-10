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Aydın'da turizmcileri sevindiren doluluk

AYDIN'ın turistik ilçeleri Didim ve Kuşadası'nda Kurban Bayramı tatili öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ın üstüne çıktı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, kentte bu yıl 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:08
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Aydın'da turizmcileri sevindiren doluluk

Didim ve Kuşadası ilçeleri, geçen yıl pandemi dolayısıyla turizmde beklenen rakamlara ulaşamadı. 2019 yılında 1,5 milyona yakın turisti ağırlayarak ekonomiye katkı sağlayan turizm sektörü normalleşme sonrası 2021 yılında da 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor. Kurban Bayramı öncesi otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldığını aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "2019 yılında bilindiği gibi Türkiye dünyanın en çok turist alan 6'ncı ülkesiydi. 2020 yılı mart ayından itibaren dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Turizm noktasında Türkiye dünyanın duayen bir ülkesidir. Adeta bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Pandemi normalleşmesi kapsamında ve bakanlığımızın çalışması doğrultusunda turizmi yeniden örgütledik. Aydın'da biz tüm tesislerimizi turizme adapte ettik. Güvenli turizm noktasında jenerik birer tesislere dönüştürdük. 2020 biraz sıkıntılı geçti. Ama 2020'nin getirdiği deneyim ve birikimle 2021 yılına daha iyi hazırlanma imkanı bulduk. Aydın'da yaz döneminde iyi bir başlangıca imza attık. Temmuz ayı itibari ile tesislerimizin birçoğunda yüzde 90 ve üzerinde doluluk oranına ulaşmayı başardık. 2021 turizm sezonunu 2019 sezonuna çok yakın istatistiklerle tamamlayacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadarki verilerde her şey çok olumlu gidiyor" dedi.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu ifade eden Tuncer, "Temmuz ayından sonra ağustos ve eylül ayılarıyla birlikte Almanya, Rusya ve İngiltere'nin turizm trafiğine dahil olmasıyla kayda değer artışlar devam edecek. En son ekim ayına kadar Aydın'da doyurucu istatistiklerle başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 2019 yılı en başarılı olduğumuz yıllardan birisidir. 2019 yılında Aydın'a 1,5 milyona yakın bir turist ziyaret etmişti. 2020 yılında tabiî ki bu rakam oldukça düştü. 2021 yılında ise bu performansla biz 1 milyon turist sayısını aşacağımızı düşünüyoruz. Hedefi 1 milyon olarak belirledik. Sektörle de bu noktada dayanışma halindeyiz. Umarım bu hedefi tutturtmayı başarırız. Turizm sektöründe moraller yerinde. İyi gidiyoruz ve çok mutluyuz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınTurizmTuristKuşadasıDidim
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