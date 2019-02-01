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Aydın'da hortum

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, fırtınadan sonra meydana gelen hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Seyir halinde olan bir traktör ise oluşan göçük nedeniyle devrildi.

Aydın'da hortum

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, fırtınadan sonra meydana gelen hortum hayatı olumsuz etkiledi. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Seyir halinde olan bir traktör ise oluşan göçük nedeniyle devrildi.

01 Şubat 2019 Cuma 09:40
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Aydın'da hortum

Aydın genelinde giderek şiddetini artıran yağmur ve fırtınanın ardından Koçarlı ilçesine bağlı Sobuca Mahallesi'nde kısa süreli ve küçük çaplı hortum meydana geldi. Hortum, bazı evlerin çatısını uçurdu, 4 elektrik ve telefon direği de devirdi. Direklere bağlı olan kabloların kopması nedeniyle mahallede elektrik ve telefon kesintisi yaşandı.

SEYİR HALİNDEKİ TRAKTÖRÜ DEVİRDİ 

Öte yandan, Bıyıklı Mahallesi'nde oluşan göçük nedeniyle bir traktör seyir halindeyken devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydem ve Telekom yetkilileri olay yerine gelerek, yolun yeniden açılması ve elektrik ile telefon hatlarının yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yaparken, bazı kişiler de  görevlilere yardım ederek yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Adnan Menderes Mahallesi sınırları içinde bulunan derede DSİ tarafından yaptırılan taşkın önleme setlerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı bildirildi. Yağmurun devam etmesi nedeniyle tarım arazilerindeki sular tahliye edilemezken, mağdur olan çiftçiler Aydın, Söke ve Koçarlı Ovaları’nın afet bölgesi ilan edilmesini istedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınHortumFırtına
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