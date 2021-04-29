Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1386
ALTIN
469.175
DOLAR
8.1901
STERLİN
11.4346
EURO
9.9346
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...
İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 59...
Mahkemeden satılık 1929 m² tarla
Mahkemeden satılık 1929 m²...
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, bağ evinde uyuya kalan çiftçi Ersel Savaş (52) çıkan yangında hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

29 Nisan 2021 Perşembe 09:04
1 Okunma
Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti

Yangın, saat 22.30 sıralarında kırsal Yazıdere Mahallesi’nde çıktı. Acarlar Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yaptığı öğrenilen Ersel Savaş, tarlasını sulamak için akşam saatlerinde Yazıdere Mahallesi'ndeki bağ evine gitti. Suyu açarak arazisinin sulanmasını bekleyen Savaş, iddiaya göre bu sırada evin içerisinde çekyatta uyuya kaldı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle üst üste patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi ve çatı kısmını sardı. O sırada çekyatta uyuyan Savaş, alevlerin içinde kaldı.

Mahalle muhtarı Davut Noyan’ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Ersel Savaş'ın yanmış bedeni ile karşılaşıldı. Savcının incelemisinin ardından Savaş’ın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'PATLAMA SESİYLE DIŞARI ÇIKTIM'

Yazıdere Mahalle Muhtarı Davut Noyan, "Saat 22.30 sıralarında bir patlama sesi duydum. Ardından üst üste iki patlama daha oldu. Ne oluyor diyerek dışarıya çıktım. Komşularda beni arayarak yangın olduğunu söyledi. Hemen yangın olan evin bulunduğu bölgeye geldik. Bende itfaiye ve jandarmaya haber verdim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınIncirliovaEvYangınİtfaiyeJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaaltı Sahili'nde 'zehirli ekmek' ile balık avı
Konyaaltı Sahili'nde 'zehirli ekmek' ile balık avı
​​​​​​​İzmir depreminde 22 gözaltı kararı
​​​​​​​İzmir depreminde 22 gözaltı kararı
Taban İnegöl’de Yeni Kitaphane Hizmete Giriyor..
Taban İnegöl’de Yeni Kitaphane Hizmete Giriyor..
BAŞKAN YILMAZDAN BURSA’YA DEVASA SOSYAL YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ
BAŞKAN YILMAZDAN BURSA’YA DEVASA SOSYAL YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ
VEKİL KILIÇ’TAN YTB VE TİKA ZİYARETİ GÜNDEM BURSA
VEKİL KILIÇ’TAN YTB VE TİKA ZİYARETİ GÜNDEM BURSA
TUSAŞ 300. Teslimatı Gerçekleştirildi..
TUSAŞ 300. Teslimatı Gerçekleştirildi..
Vebitcoin'de yeni detaylar
Vebitcoin'de yeni detaylar
Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem
Bitlis'te 19 dakika arayla 2 deprem
Ateş Yayınları 23 Nisan Özel Programı Düzenledi 
Ateş Yayınları 23 Nisan Özel Programı Düzenledi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma