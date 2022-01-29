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Ayder Kar Festivali başladı

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı. Festivalin ilk gününde katılımcılar otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla karda kaydı, horon oynadı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 16:35
Ayder Kar Festivali başladı

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı. Festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılanlar otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla karda kaydı. Kayak sırasında kimi takla attı, kimi ise kalabalığın arasına daldı. Festivalde yöre sanatçılarının konserleri ile kar üstünde horon oynayanlar eğlenceli anlar yaşadı.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

DHA

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RizemçamlıhemşinAyder YaylasıFestivalKar FestivaliHoronKemençeTulum
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