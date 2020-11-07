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AYDA, TABURCU OLDU

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedaviye alındığı hastaneden taburcu oldu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:41
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AYDA, TABURCU OLDU

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi.

IZMIR'DEKI DEPREMDE 91 SAAT SONRA KURTARILAN VE KALDIRILDIGI HASTANEDE TEDAVIYE ALINAN 3 YASINDAKI AYDA GEZGIN TABURCU OLDU. BABA UGUR GEZGIN, KIZINI KUCAGINA ALARAK BINDIGI OTOMOBILLE HASTANEDEN AYRILDI. BABANIN YANINDA BULUNAN BIR KISI DE ISE OYUNCAKLAR OLDUGU GORULDU. (FOTO: IZMIR DHA)

Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp, bindiği otomobille hastaneden ayrıldı. 

Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü.

DHA

Son Güncelleme: 07.11.2020 18:42
Anahtar Kelimeler:
EnkazTaburcuDepremİzmirAyda Gezgin
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