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Avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu

ÇANAKKALE'de avukat Ali Serkan Yurt (42), oturduğu binanın bahçesinde ölü bulundu.

18 Ocak 2022 Salı 09:22
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Avukat, evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt, Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5'inci kattaki evinin önündeki bahçede hareketsiz yatarken bulundu. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yurt'un cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yurt'un, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yurt'un ölüm haberini alan yakınları, avukat arkadaşları ve Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın ise büyük üzüntü yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAvukatAli Serkan YurtVefat
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