Ateş Yayınları 23 Nisan Özel Programı Düzenledi 

MANİSA
HASRET D. DELİER
Ateş Yayınları yine farkını göstererek günün anlamına özel bir canlı yayın programı düzenledi.
Masal abla Sultan Bedelcigil sunumuyla gerçekleştirilen canlı yayına; Ateş Yayınları yazarları, öğretmen-yazarlar, şairler, veliler ve çocuklar katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Söyleşiler yapıldı, şiirler okundu, şarkılar söylendi.
Programa konuk olan öğretmen-yazar Veli Güven, Atatürk'ün çocuklara verdiği önem ve sevgisinden bahsederek Atatürk'ün hayatına dair kesitler anlattı.
Çocukların şarkılar ve şiirler okumasıyla keyifli anlar yaşanan program, yüzlerde tebessüm bırakarak son buldu.
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