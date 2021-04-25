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Ateş Yayınları 23 Nisan Özel Programı Düzenledi 

Ateş Yayınları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla instagramda "23 Nisan Özel Programı" ile çocukların bayramını kutladı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:59
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Ateş Yayınları 23 Nisan Özel Programı Düzenledi 

MANİSA

HASRET D. DELİER

Ateş Yayınları yine farkını göstererek günün anlamına  özel bir canlı yayın programı düzenledi.    

Masal abla Sultan Bedelcigil sunumuyla gerçekleştirilen canlı yayına; Ateş Yayınları yazarları, öğretmen-yazarlar, şairler, veliler ve çocuklar katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Söyleşiler yapıldı, şiirler okundu, şarkılar söylendi. 

Programa konuk olan öğretmen-yazar Veli Güven, Atatürk'ün çocuklara verdiği önem ve sevgisinden bahsederek Atatürk'ün hayatına dair kesitler anlattı. 

Çocukların şarkılar ve şiirler okumasıyla keyifli anlar yaşanan program, yüzlerde tebessüm bırakarak son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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Hasret D. DelierAteş Yayınlarıözel Programönce Vatan
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