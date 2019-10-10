Atatürk'ün Manisa'ya Gelişi Coşkuyla Kutlandı

HASRET DİLEK DELİER



MANİSA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilanından sonra ikinci kez Manisa’ya gelişinin 94’üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Manisa Garı’nda başlayan kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ve sonrasındaki Fatih Sergi Salonu ile İsmet İnönü Kız Teknik Lisesi’nde verilen konferans ile devam etti. Kutlama programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ramazan Burak Aslay, Ertuğrul Yıldırım, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe belediye başkan yardımcıları, ilçe kaymakamları, askeri erkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





Türk Bayrağı’nı Valiye Teslim Ettiler



Manisa Garı’nda yapılan törende temsili olarak Atatürk’ün Manisa’ya gelişinde kullandığı trenin istasyona yanaşmasıyla birlikte trendeki öğrenciler, trenden inerek Türk Bayrağı’nı Vali Ahmet Deniz’e teslim etti. Bayrak teslimin ardından protokol ve öğrencilerin katılımı ile Manisa Tren Garı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk Bayrakları ile korteji selamlayan minik öğrenciler törene renk katarken, vatandaşlar da korteji selamladı.





Tören Cumhuriyet Meydanı’nda Devam Etti



Düzenlenen tören kapsamındaki kortej yürüyüşü sonrasında tören Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve siyasi partilerin çelenklerini anıta sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Başkan Ergün konuşmasında, “Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’mıza teşriflerinin 94. yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bir güneş gibi doğan ulu gazi, yüksek askeri dehası ve vatan sevgisi ile iman dolu Türk halkını çevresinde toplamayı başarmıştır. Türk Milleti’nin küllerinden yeniden doğmasını sağlamış ve kelimenin tam anlamıyla bağımsızlık destanı yazmıştır. İstiklal Harbi'nin ardından Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları tüm dünyaya örnek olacak kalkınma hamlesi başlatmış ve bugünün güçlü Türkiye'sinin temellerini atmıştır. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal 1925 yılının sonbaharında bir yurt gezisine çıkmıştır. Manisalılar, bu seyahatte M. Kemal Paşa’nın Manisa’yı da ziyaret etmesi için davet etmişlerdir. Bu amaçla Manisa adına, Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe ve milletvekilleri Reşad ve Kemal Beylerden oluşan heyet Balıkesir’e giderek Gazi ile görüşmüşlerdir. Manisa heyetine sıcak ilgi gösteren Gazi Mustafa Kemal gelen heyete, Manisa’yı ziyaret edeceğini söylemiştir. Ben buradan bir kez daha Manisa’ya hizmet etmiş ve ebediyete intikal eden belediye başkanlarımızı ve milletvekillerimizi rahmetle anıyorum” dedi.





“Manisa İstiklal Harbi’nde en çok zarar gören şehirlerden birisidir”



Başkan Ergün, Manisa’nın İstiklal Harbi’nde en çok zarar gören şehirlerden birisi olduğunu belirterek, “İstiklal Harbi’nde, Anadolu’nun her kenti, sömürgeci zihniyet tarafından yakılıp yıkılmış, insanımıza akıl almaz zulümler yapılarak kentler harabeye çevrilmiştir. Manisa da o süreçte en çok zarar gören illerden birisidir. Düşman, ardına bakmadan kaçarken, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şehzadeler şehri Manisa’mızın her yerini tahrip ederek kullanılamaz hale getirmiş, şehri yakıp yıkarak terk etmişlerdir. Manisa’nın fedakâr insanları, bu zulmün de üstesinden gelerek, hızla kentini yenilemeye başlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, Anadolu’nun Cumhuriyet sonrası durumunu görmek için, defalarca Manisa’ya gelmiştir. Büyük lider, 10 Ekim 1925 yılında da Manisa’da konaklayarak kent insanıyla kucaklaşmış, coşkulu kalabalığa hitap etmiş, Manisa insanına nasihatlerde bulunmuştur. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak atamızdan emanet aldığımız bu güzel şehri muasır medeniyetler seviyesine taşımak için canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımıza temiz, yaşanabilir bir şehir bırakmak hedefimizdir. Evlatlarımızın vatanına, milletine bağlı, Atatürk’ün izinde fikri hür nesiller olarak yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır” diye konuştu.



Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Yad Etti



Başkan Ergün, Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ettiği konuşmasında, “Her sene 10 Ekim’de yaptığımız bu törenlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyor ve o günleri çocuklarımıza ve gençlerimize temsili olarak da olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yaptıklarını hem iyi kavramak, hem de çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmakla sorumluyuz. Ülkesini düşman işgalinden kurtaran kahraman Atatürk ve O’nun kahraman silah arkadaşlarının, yeni ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasını, savaş sonrası yokluklar içinde harap ve bitap düşmüş bir milleti eğitimle, bilimle, sanatla ve kalkınma hamlesiyle şahlandırma çabasını gelecek nesillerimize çok iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk’ün Manisa’mızı onurlandırışının 94. yıl dönümünde, bu güzel vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları ve kahraman ecdadımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor ve rahmetle anıyorum.



Ne mutlu Türküm diyene” dedi.



Fatih Sergi Salonu’nda Sergi Açılışı Yapıldı



Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören programının ardından kutlama programı Fatih Sergi Salonu’ndaki Atatürk Fotoğrafları ve eski Manisa fotoğrafları sergisinin açılışı ile devam etti. Serginin açılışına Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğindeki protokol üyeleri tarafından yapıldı. Serginin açılışında kesilen kurdelenin ardından sergide yer alan fotoğraflar gezilerek incelendi.



Haber : Hasret Dilek Delier

