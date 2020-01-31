Atatürk Köşkü Ormanları, böcek istilasından kurtarıldı

Kuruduğu gerekçesiyle 1041 ağaçtan 456'sının kesilip, yerine ise meşe, gürgen, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı ağaç türleri dikilen ormanda, böcek istilası önlenerek, risk altındaki ladin ve sarıçam ağaçları ise kurtarıldı. Zararlı böceğin yok edildiği ormanda dikilen ağaçların kısa sürede bölgeye uyum sağladı gözlendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da görülen, literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan 12 dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ormanlarını istila etti. Trabzon'da önemli tarihi ve turistik mekânlarından, 2,5 hektar genişliğindeki Atatürk Köşkü Ormanları'nda da ağaçların kurumasına neden olan böcek tehdidiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığı'nca komisyon görevlendirildi. Atatürk Köşkü'nü de içerisinde bulunduran Atatürk Köşkü Ormanları'nda incelemelerde bulunan komisyon harekete geçerek, acil eylem planı hazırladı.

9 AĞAÇTA 1 MİLYON BÖCEK

Ormanda incelemelerde bulunan komisyon üyelerinin hazırladığı rapora göre; 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere 1041 ağacın bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nda böcek istilası nedeniyle 286'sı ladin, 40'ı sarıçam olmak üzere 326 ağaç tamamen kurudu, 130 ladin ağacının da böcek saldırısı altında olduğu belirlendi. Böcek istilası altındaki ladin ağaçlarından 9'unda yapılan özel incelemede 1 milyon dolayında 12 dişli çam kabuk böceği tespit edildi. Ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin sardığı 456 sarıçam ve ladin türü ağacın kesilmesine karar verildi. Kış döneminde ağaçların kabuklarının altına saklanan böcekler, ağaçlar kesildikten sonra ise imha edildi. Kesilen ağaçların yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikildi. Kuruyan ağaçların kesilmesi ile böcek istilası önlenen ormanda kalan ladin ve sarıçam ağaçları kurtarıldı.

BÖCEK YOK EDİLDİ, DİKİLEN AĞAÇLAR UYUM SAĞLADI

Zararlı böceğin yok edildiği ormanda dikilen ağaçların, kısa sürede bölgeye uyum sağladı gözlendi. KTÜ Orman Fakültesi Dekanlığı'nca görevlendirilen komisyon da, belli aralıklarla Atatürk Köşkü Ormanları'nda yeni dikilen ağaçlar ile geriye kalan ladin ve sarıçam ağaçlarını inceleyip, gerekli toprak bakım çalışmalarını sürdürüyor. Dikilen ağaçların toprak bakımları periyodik olarak yapılırken, dikimi yapılarak özenle korunan yeni ağaç türlerinin, boy verip, bölgeye uyum sağlaması, akademisyenlerin yanı sıra doğa tutkunlarını da sevindiriyor.

'YAKIN ZAMANDA GERÇEK DEĞERİNE TEKRAR ULAŞACAK'

KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, zararlı böcekle mücadele konusunda, tekniğe uygun çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yaptığımız incelemelerde istilacı tür olan ve ormandaki ağaçların ölümüne yol açan 12 dişli çam kabuk böceğinden tam anlamı ile Atatürk Köşkü ormanlarında kurtulduk. Bu yeni istilacı türlerin gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama bölgede düzenli incelemeler yapılıyor. Olası zararlılara karşı da önlemleri şimdiden almaya çalışıyoruz. Kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı türler dikildi. Belediyenin yaptığı çalışmaları doğru buluyoruz. Tekniğine uygun bir şekilde çalışıldı bu ormanda. Buranın rekreasyon değerinin arttırılması için de ilave olarak süs bitkilerinin dikimi yapılabilir. Küresel iklim değişikliği de bakım çalışmalarında dikkate alınmalı. Bu hali ile de baktığımız zaman Atatürk Köşkü yakın zaman itibari ile gerçek değerine tekrar kavuşacaktır" dedi.