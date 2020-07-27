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Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Mersin Valiliği, kazada otobüs şoförü ile 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise ağır yaralı olduğunu bildirdi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:24
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Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

5 ASKER ŞEHİT

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 askerin şehit olduğunu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

DHA

Son Güncelleme: 27.07.2020 09:45
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıOtobüsAskerMutMersin
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