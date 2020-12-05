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AŞK YAZILARI TEMİZLENİYOR

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Hititler, Frigler ve Romalılar döneminden kalan birçok eserin üzerine yazılan yazıların temizleme işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Kapadokya'dan bile ileri seviyede olan bu yerleşkeleri korumak ve turizme kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:37
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AŞK YAZILARI TEMİZLENİYOR

Hititler, Frigler, Romalılar ile Selçuklu ve Osmanlılar döneminden kalan çok sayıda tarihi eserin bulunduğu; 8 bin yıllık geçmişe sahip Afyonkarahisar'da  'Frig Vadisi' olarak bilinen bölge en fazla ziyaretçi çeken merkezlerin başında geliyor. Kaya yerleşmelerinin bulunduğu alandaki tarihi yapılar ile eserlerin üzerine sprey boyayla yazı yazılıp, şekillerle zarar verilmesi üzerine Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı. Eserler, 'kumlama' denilen teknikle temizlendi. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy özellikle eserlerin temizlenmesini ardından da turizme kazandırılmasını istiyor" dedi. 

TARİHİ BÖLGELER VE ESERLER KAMERAYLA İZLENECEK

Afyonkarahisar'ın önemli bir tarih kenti olduğunu belirten Tanır, "Kaya yerleşmelerinin üzerlerine bazı vatandaşlarımız, bilinçsizce yazılar yazarak kirletebiliyor. Bu da görsel bir kirlilik oluşturuyor. Biz bunu engelleyebilmek adına Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde koruma altına aldığımız yerlerde temizlik çalışmaları başlattık. Çalışmaları, etaplara böldük. Birinci etap, Kırk İnler'deki ören yerinde ve Bolvadin'de bulunan Yedi Kapılar'da planlandı. Yedi Kapılar ve Kırk İnler'de temizlik çalışmalarımızı yaptık. İkinci etap; daha çok Frig Vadisi, Ayazini bölgesinde ve çevresinde. Burada da 3 etaplık bir çalışmamız var. Ayazini Metropolisi'nde ne yazık ki hâlâ yeni yazılar görüyoruz. Bölgeyi izleyebileceğimiz güvenlik kameraları, takıldıktan sonra temizlik çalışmalarını başlatacağız" dedi.

'KAPADOKYA'DAN DAHA DEĞERLİ ESERLERE SAHİBİZ'

Vatandaşları, tarihi eserler ile mekanlara karşı duyarlı olmaya davet eden Tanır, Afyonkarahisar'daki eserlerin Kapadokya'dan daha eski olduğunu vurguladı. Tanır, "Vatandaşlarımız özellikle de gençlerimiz daha duyarlı olsun, buralara yazılar yazmasınlar. Eserleri koruma bilincini geliştirelim. Bütün insanlığın hazinesi olan değerlere sahibiz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan değerler bunlar. Kapadokya'dan bile ileri seviye olan bu yerleşkeleri, korumak ve turizme kazandırmak için çalışıyoruz. Halkımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

'TEMİZLEMEDE KUMLAMA TEKNİĞİ KULLANILIYOR'

Kirletilen ve üzerlerine yazı yazılan eserlerin temizleme tekniği hakkında da Tanır şu bilgileri verdi:

"Normal kazıma yaparak bu temizliği yapamazsınız, bunun bir tekniği var. Yüksek basınçlı hava ile birlikte kumlama tekniği kullanılıyor. Onda da kullanılan kumların küçüklükleri önemli, her yüzey için aynı kum kullanılmıyor. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili biriminde görevli uzmanlarımız da buraya geldi. Onların gözetiminde temizlik yapıyoruz."

'AYAZİNİ'Yİ TURİZME KAZANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Ayazini köyü muhtarı Bekir Yılmaz da Ayazini Kilisesi'nin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Afyonkarahisar'ımızın Ayazini köyü, önemli bir merkez. Misafirlerimizin, her mevsim ziyaret etmeleri için çalışmalar yapmaktayız. Gelen vatandaşlarımızı da turizm cenneti olan yerlerimize, mağaralarımıza sahip çıkmaları, zarar vermemeleri, yazı yazmamaları, harap etmemeleri konusunda uyarmaktayız. Bunun için gerekirse güvenlik görevlisi istihdam edeceğiz" dedi. 

Muhtar Bekir Yılmaz, Ayazini'ni turizme kazandırmaya yönelik yaptıkları diğer çalışmaları da, "Protokol karşılama merkezimiz, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız, tarihi çarşımız Taşhan'ın hayata geçirilmesi gibi. Bütün bunların gerçekleştirilmesi için emek veren Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruzi" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarHititFriglerRomalılarTarih
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