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Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, bir haftadır her gece ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çevre sakinlerinin yiyecek bırakarak beslediği ayı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:41
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Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu

Şavşat ilçesinde 1 haftadır, özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen boz ayı, ilgi odağı oldu. Gündüzleri kırsal mahallelerde yiyecek arayan, gece geç saatlerde ise sessizliğe bürünen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçe sakinleri pencerelerden izlediği ayı için sokaklara yiyecek bırakmaya başladı. Sokaklarda dolaşan ayının görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'BİR AYIMIZ EKSİKTİ'

İlçe sakini Özgüç Doğan, gündüzleri koronavirüsten geceleri ise ayıdan ötürü sokağa çıkamadıklarını belirterek, sevimli hayvanın kendilerinin maskotu olduğunu söyledi. Doğan, "Bir ayımız eksikti, o da geldi. Geceleri ayıdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Biraz korksak da çocuklarımız ve bizler için güzel bir heyecan oluyor. Yine de her gece gelmesini bekliyoruz. Davetsiz misafirimiz maskotumuz oldu" dedi.

ESNAF YİYECEK BIRAKIYOR

Her gece şehir merkezinde ana caddeye gelen ayıyı gece saatlerce bekleyen Büşra Erdem ise "Büyükşehirlerdeki ablam ve akrabalarım sosyal paylaşım sitelerindeki bazı görüntüleri görmüş. Çok merak ediyorlar. Ben de şu an balkonda ayıyı bekliyorum. Geldiği an canlı yayın yapacağım. Bir haftadır her gece geliyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinBoz Ayışavşat
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