'Artvin-Çoruh Ekoturizm Projesi' hayata geçiyor

ANKARA - OGM'den yapılan yazılı açıklamada, ekoturizm alanlarını belirleme ve doğal yapısını bozmadan halkın hizmetine sunulan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 'Artvin-Çoruh Ekoturizm Yönetim Planı' ile ilgili Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nce çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, "Ekoturizm Yönetim Planı içerisinde, Anbarlı-Tütüncüler, Ormanlı-Fıstıklı köyleri, Çamlık-Yenimahalle ve Kafkasör-Genya Dağı boyunca 52 kilometrelik 4 parkurdan oluşan patika yol, orman yolu, stabilize köy yolu ile bisiklet yolu bulunuyor. Ayrıca güzergâh boyunca giriş-çıkış kontrol üniteleri, patika(yürüyüş) yolu, ahşap köprüler, yağmurluklar, korkuluklar, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, yön, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları da tesis edilecek. Artvin Çoruh Ekoturizm Projesi ile Türkiye’nin en uzun ekoturizm yollarından biri Artvin’de hayata geçmiş olacak" denildi.