Arslantepe'de 5 bin 621 yıllık 250 mühür bulundu

Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu Arslantepe Höyüğü'nde, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı. 26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başlayan kazılarda ise şu ana kadar 5 bin 621 yıllık olduğu düşünülen 250 mühür bulundu.

Höyükte 30 yıl kazı başkanlığı yaptıktan sonra emekli olan ve çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Marcella Frangipane, arkeolojinin çok uzun bir iş olduğunu belirterek, "Sadece kazı değil sonra okumak lazım çalışmak lazım, araştırma yapmak lazım. Yıllardır buradayım ve kazılarda elde ettiğimiz bilgi ve bulgular ile Arslantepe tarihini yazmak istiyorum" dedi.

'KALKOLİTİK DÖNEME AİT ÇOK MÜHÜR BULDUK'

Prof. Dr. Frangipane, bu yıl yapılan kazılarda kalkolitik döneme ait çok sayıda mühür bulduklarını vurgulayarak şöyle dedi:

"Şimdi bu mühürlere detaylı bakıyoruz anlamak için. Kaç tane mühür, hangi objeyi mühürlediler ve bürokrasi sistemi o dönemde mi başladı? O dönemde yazı yok, yazmıyorlar. O zaman mühür kullanılıyor. Kilin üstüne mühür basıyorlar, işte o mühür bir imza gibi geçerli. Sonra farklı mühür baskıları görüyoruz. Burdan da o dönem yazı yerine bürokratik olarak müherlerin ön planda olduğunu anlıyoruz. Bunun için dikkatli dikkatli bu sisteme rekonstrüksiyon yapıyoruz. Bulduğumuz ve 5 bin 621 yıl öncesine ait 250 mührün anlamını ve işleyişini yapacağımız çalışmalar ile ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz."