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Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kendi evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli Onur Ç. (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2020 Cuma 08:55
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Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada fenalaşan liseli, kurtarılamadı

Olay, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Beyendik Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Onur Ç., evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir anda fenalaşarak, yığıldı. Onur Ç., arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Onur Ç.’nin evinde incelemede bulunurken, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Onur Ç.’nin cenazesi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKeşanOnur Ç.Vefatöğrenci
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