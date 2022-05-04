Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
890,25
DOLAR
14,84
STERLİN
18,59
EURO
15,63
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler (42), 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirip mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü. Uğur Güzeler, ''1996 yılında Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzonspor şampiyon olursa, mezarıma bayrağını ser' demişti.  Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş'' dedi.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:12
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü

Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşında iken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına bordo-mavili bayrağı örttü. 

22 YIL SONRA VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ 

Arkadaşının vasiyetinin içinde hep bir uhde olduğunu ifade eden Uğur Güseler, ''2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim arkadaşım Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzonspor şampiyon olursa, mezarıma bayrağını ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.  

Aziz Çavdar’ın babası Kemalettin Çavdar (70) ''Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanErmenekTaraftarFenerbahçeTrabzonsporŞampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti
Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
25 gündür kayıp olan gencin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
25 gündür kayıp olan gencin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 
TEM'in Kocaeli geçişi rahat 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma