Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100237
ALTIN
280.080
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1419
EURO
6.3129
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri kaldırılıyor 
Avcılar'daki 3 katlı kedi evleri...
Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi
Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik...
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı
Baza ve kanepeden 105 kilo...
Ukrayna: 2 terör şüphelisini Türkiye'ye iade ettik
Ukrayna: 2 terör şüphelisini Türkiye'ye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem

OSMANİYE'de bal arılarını yiyen bir kuş türü olan 'arı kuşu' ile mücadelede yeni bir yöntem geliştirildi. Yırtıcı kuşların çıkardığı sesler hoparlörlerden dışarıya verilerek arı kuşları kovanların olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem

OSMANİYE'de bal arılarını yiyen bir kuş türü olan 'arı kuşu' ile mücadelede yeni bir yöntem geliştirildi. Yırtıcı kuşların çıkardığı sesler hoparlörlerden dışarıya verilerek arı kuşları kovanların olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 10:13
11 Okunma
Arı kuşu ile mücadelede ekolojik dengeyi bozmayacak yöntem

Osmaniye Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği tarafından arı kuşlarıyla mücadele için yeni bir proje geliştirildi. Projenin deneme çalışması, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın ve arı yetiştiricilerinin katımlıyla, Karacalar köyünde gerçekleştirildi. Geliştirilen proje ile atmaca, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların çıkardığı sesler hoparlör ile dışarıya verilerek arı kuşlarının bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.

Arı kuşlarının yok edilmesiyle birlikte, özellikle yaban arısı, eşek arısı, kelebek, sinek, ağustos böcekleri ve çekirge istilasında artış olacağı, bu nedenle de ekolojik dengenin bozulacağı belirtildi.

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, il genelinde 600 üyelerinin bulunduğunu ve yıllık bin ton civarında bal üretimi yapıldığını söyledi. Başkan Gaffaroğlu, arı kuşu ile mücadelenin tüfekle ya da fileler gerilerek katliam şeklinde yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını, bunun önüne geçmek için 'yabani yırtıcı kuş sesi' ile arı kuşlarının uzaklaştırılması projesinin olumlu sonuçlarının görüldüğünü, bu sayede hem arıların hem de arı kuşlarının ölümlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Gaffaroğlu, "Bu mücadelenin katliam şeklinde yapılması ile tabiatın dengesi bozuluyor. Keklik veya arı kuşu avı yaparak kenenin artmasına neden olundu. Kenelerinde insanların ölümlerine sebep olduğuna şahit olduk. Arı kuşunun da tabiatın dengesini devam ettirmesi için öldürülmemesi gerekiyor. Buradaki projemizin de asıl gayesi budur. Aynı zamanda koruma altında bulunan bir arı kuşunun öldürülmesinin 700 lira civarında bir cezası bulunmakta. Bu uygulama sayesinde hem arı kuşlarını, hem de arılarımızı korumuş oluyoruz." dedi.

Birlik olarak arı zehri üretmeye hazır olduklarını da belirten Gaffaroğlu, "Gramı 300-400 lira civarında olan arı zehrinin pazarını bulduğumuz anda üretime her an hazırız. Birlik olarak arıcılarımızın sadece bal veya polen olarak gelir elde etmelerinin yanı sıra arı zehri üretimi de yapabilecek duruma geldik" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Arı KuşuArıDengeEkolojiBal Arısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı
Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
79 kaçak göçmen yakalandı
79 kaçak göçmen yakalandı
Cinayet şüphelisi jandarmanın denetiminde yakalandı
Cinayet şüphelisi jandarmanın denetiminde yakalandı
Bingöl'de 27 öğrenci hastanelik oldu
Bingöl'de 27 öğrenci hastanelik oldu
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans