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Aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı

ADANA’da 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan B. (56), noterde işlem yaparken polis ekipleri tarafından yakalandı.

25 Şubat 2021 Perşembe 10:03
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Aranan hükümlü, noterde işlem yaparken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adam öldürme suçundan 36 yıl, kasten öldürme suçundan ise 20 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki noterde işlem yaptığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, Ramazan B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan B., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHükümlüKaçakPolis
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