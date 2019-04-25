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Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

Çanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yılı anma törenleri Lone Pine Anıtı'nın ardından Yeni Zelanda Anıtı'nda yapılan anmayla devam etti.

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

Çanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yılı anma törenleri Lone Pine Anıtı'nın ardından Yeni Zelanda Anıtı'nda yapılan anmayla devam etti.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:23
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Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı

YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI

Buradaki törene Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Helene Quilter, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Andrew Clark, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri ile Anzak torunları katıldı.

Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı'na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun dans gösterisi ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini alması ile başladı. Ardından ilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından anıta çelenkler konuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi.

Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, Haka Dansı'nı sahneledi. Yaklaşık 2 dakika süren dansta ilginç figürler sergilendi. Protokol üyelerinin ayakta izlediği dansın ardından tören sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anzaklarşafak Ayini
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