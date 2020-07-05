Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Trabzonluların 'yılan' endişesi
Trabzonluların 'yılan' endişesi
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol...
Fenerbahçe - Göztepe: 2-1
Fenerbahçe - Göztepe: 2-1
Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
Gülistan Doku 182'nci günde de...
Fenerbahçe'den Falette açıklaması
Fenerbahçe'den Falette açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 200'den fazla ürünün yazılı olduğu 1720 yıllık fiyat listesi, tarihe ışık tutuyor.

05 Temmuz 2020 Pazar 09:56
0 Okunma
Antik kentte 1720 yıllık fiyat listesi

'Gladyatörler şehri' olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı. Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki 1720 yıllık meclis duvarında, balıktan zeytinyağına kadar 200'den fazla ürün ve fiyatları yazıyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Meclis binasının dış cephesindeki duvardaki yazıda, Roma Dönemi'ndeki ticari hareketlilik ile ekonomik düzenlemelerle ilgili kayıtlar bulunuyor. Kazı ve restorasyonun yanı sıra farklı çalışmalarımızda sürüyor. Stratonikeia'daki 23 metrekarelik duvarda bu yazının olmasından dolayı şanslıyız. Antik kentimize artı değer kazandırıyor. Balıktan tutun da 1 litre zeytinyağının ismi ve fiyatı yazıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanAntik Kent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusufeli'nin 7'nci kez taşınma işleminde sona gelindi
Yusufeli'nin 7'nci kez taşınma işleminde sona gelindi
Firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı
Firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı
Trabzonluların 'yılan' endişesi
Trabzonluların 'yılan' endişesi
Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek
Aydınlı kadınlardan yılda 2 milyon çiçek
Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu
Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu
Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş gelişme
Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş gelişme
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
TRAFİKTE KORKU DOLU ANLAR!
TRAFİKTE KORKU DOLU ANLAR!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı