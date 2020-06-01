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Antalyalının deniz hasreti bitti

Antalya'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde denize girildi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:46
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Antalyalının deniz hasreti bitti

ANTALYA - Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller, sabah erken saatlerden itibaren dolmaya başladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, denize girdi, bir kısmı ise deniz manzaralı selfie çekti. Sahilde spor yapanlar da deniz havası aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan plaja ilgi olmadı. Şezlong ve karantina alanları boş kalırken, halk plajları tercih edildi. Belediye tarafından denize girmek isteyenler için hazırlanan 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar, ücretsiz olmasına rağmen tercih edilmedi. Belediyenin şezlong ve şemsiye koyduğu alanın ücretli olması nedeniyle halk, ücretsiz alanı tercih etti. 1 şemsiye ve 1 şezlong kullanmak isteyen, 25 TL verecek. Halk plajı tarafında birbirine mesafeli oturanlar, sahilde keyifli zaman geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDeniz HasretiTurizm
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