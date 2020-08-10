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Antalya'ya bugün 20 bin Rus turist gelecek

Antalya Havalimanı'na Rus turistleri taşıyan uçağın bugün saat 03.23'te 519 yolcuyla inmesinin ardından, havalimanında bayram havası esti. Turistler dans gösterileriyle karşılanırken, kente bugün 80 uçak seferiyle 20 binin üzerinde Rus turistin geleceği kaydedildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:38
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Antalya'ya bugün 20 bin Rus turist gelecek

ANTALYA - 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ilk Rus turist kafilesi, bugün Antalya Havalimanı'na indi. Rusya Şeremetyevo Havalimanı'ndan 519 Rus yolcuyla kalkan uçak, Antalya Havalimanı'na saat 03.23'te iniş yaptı. İlk seferin ardından gün içinde Rus turistlerin gelişi devam etti. Turistlerin uçaktan indikten sonra havalimanı içinde termal kameralardan geçerek ateşleri ölçülüyor. Havalimanı içinde tüm yolcuların ve havalimanı personelinin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. Kurallara uymayanlar ise güvenlik görevlilerince uyarılıyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ

Pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını almak için alana gelen Rus turistler, yine burada fiziki mesafe kuralına uygun sıralanıyor. Bagaj alımı sırasında yolcuların birbirine temasını önlemek için bagaj bandının etrafının birer kişinin sığacağı büyüklükte bölündüğü dikkati çekti. Havalimanı dış hatlar 2 terminalinden çıkan yolcular, kendilerini bekleyen tur firmaları ya da acentelerin bulunduğu alana geçiyor. Çıkış kapısı önünde yolcuları 'Welcome to Antalya' yazısı karşılarken, bir grup dansçı ise müzik eşliğinde dans gösterisi yaptı. Uçak, havalimanı, bagaj teslimine kadar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyan Rus turistlerin, tur şirketleri önünde sıra olurken bu kurala uymaması ise dikkati çekti. 

80 SEFERDE 20 BİN YOLCU BEKLENİYOR

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, bugün Rus turistlerin resmi olarak gelişlerinin ilk günü olduğunu hatırlattı. Alman ve Rus turistlerden Türkiye'ye çok büyük ilgi olduğunu da kaydeden Varol, pandemi sürecinin devam ettiğini ve tüm önlemlerin en üst seviyede sürdüğünü anlattı. Pandemi sürecinde sadece terminal 1'den hizmet verdiklerini, bugünden itibaren ise terminal 2'nin de açıldığını ifade eden Varol, "Bugün Rusya'dan 80 uçak seferi ve ortalama 20 bin yolcu bekliyoruz. Havalimanımızda tüm önlemleri almış bulunuyoruz. 80 Rus uçak seferinin yanı sıra, Almanya'dan 20, Ukrayna'dan 20 ve İngiltere'den 20 sefer var. Kısa çalışma ödeneğinde olan tüm personelimizi yeniden göreve çağırdık" dedi.

'SEVİNÇTEN AĞLAYANLAR OLDU'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ise adeta bayram havası yaşadıklarını anlattı. Sabaha karşı ilk turist kafilesinin gelmesiyle birlikte turizm çalışanlarının bayram yaptığını kaydeden Perçin, "Tur firmalarında çalışan şoförlerden güvenlik görevlilerine kadar herkes adeta bayram yaptı. Çok sevindik. Sevinçten ağlayanlar oldu. Çok güzel bir hava esti. Pandemi önlemleri devam edecek. Hiçbir şekilde esneme olmadan sağlıklı bir şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus TuristAntalyaAntalya Havalimanı
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