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Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Antalya'nın tarihi simgeleri Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye, Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan’a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

09 Ekim 2020 Cuma 14:12
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Antalya'nın tarihi simgelerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

ANTALYA - Antalya'da Sivil Düşünce Derneği (SDD), Ermenistan'ın Azeri köylerini hedef almasının ardından Karabağ'ı işgalden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek verdi. Dernek başkanı Hidayet Gültekin ve üyeler, kentin tarihi simgeleri Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana astı. Dev bayraklar dalgalanırken, çevreden geçen vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdikleri desteği göstermek için yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı astıklarını belirten Dernek Başkanı Gültekin, "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Bizler iki devlet bir milletiz. Yüksek sesle ilan ediyoruz ki, Ermenistan 30 yıl işgal ettiği Karabağ için tazminat ödemelidir. Hatta savaşı sivil bölgelere taşımasının da bir bedeli olmalı ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda cezalandırılması için dava açılmalıdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saat KulesiAntalyanın Tarihi SimgeleriTürk Ve Azerbaycan Bayrakları AsıldıYivli Minare
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