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Antalya'nın altın portakalı 'kamkat'ın hasadı başladı

ANTALYA'da 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkat hasadı başladı. Kamkatın kentte yılda iki kez hasadı yapılıyor ve üretim de yaklaşık 3 bin tona kadar çıkıyor. 

21 Aralık 2020 Pazartesi 08:19
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Antalya'nın altın portakalı 'kamkat'ın hasadı başladı

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyenler, farklı yöntemlere başvuruyor. Bol miktarda C vitamini içeren, 'altın portakal' olarak anılan kamkat, son dönemde en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat meyvesi, artık bahçelerde üretiliyor ve toplam üretim miktarı 2 ila 3 bin tona kadar yükseldi. Kilosu 30 TL'ye alıcı bulan kamkatı fidan olarak almak isteyenler, 85 ila 100 TL arasında ücret ödüyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından uzun yıllar önce Türkiye'ye getirilen kamkatın Antalya bölgesinde bahçe üretimi yaygınlaştı. Turunçgillerin en küçüğü, ancak C vitamini yönünden en güçlüsü olan kamkatta yılın ikinci hasadı, aralık ayıyla birlikte başladı. BATEM'e ait narenciye bahçelerinde yıllık 10 tona yakın meyve toplanırken, il genelindeki üretim rekoltesi 3 bin tona ulaştı.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, portakal, mandalina, bergamot, limon gibi turunçgiller ailesinden kamkatın, 'turunçgillerin mücevheri' veya 'altın portakal' olarak anıldığını söyledi. Ünlü, kamkatın şeklinin limona, renginin ise portakala benzediğini aktardı. Kamkatın kabuğu soyulmadan yenilebildiğini kaydeden Ünlü, "Kokusu bergamotu andırır. Elinizde tuttuğunuzda uzun süre kokusu gitmez" dedi.

Kamkatın bağışıklık sistemine katkısını anlatan Abdullah Ünlü, şöyle konuştu:

"Kamkat artık son yıllarda oldukça ticarileşmiş, pazarlarda görmeye alıştığımız bir meyve. Donma riski diğer turunçgillere göre daha geç oluyor. -8 dereceye kadar dayanıyor, hızla donmuyor. Ticari bahçeler kurulmaya başlandı. Kamkat, süs bitkisi olarak kullanılıyordu, fakat C vitamininin yüksek olması ticari olarak ilgi çekmesini sağladı. Taze tüketilmeli, kabuğu ile birlikte yeniliyor. Antioksidan değerleri çok yüksek. Pandemi günlerinde doğru beslenmek ve taze beslenmek oldukça önemli. Antalya bölgesinde 2 veya 3 bin ton arasında üretimimiz var. Kapama bahçeler yeni yeni yapılıyor. Kamkat reçeli ve kurusu da satılmaya başlandı."

10 BİN AĞAÇTA YILLIK 140 TON KAMKAT

Antalya'nın Aksu İlçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde 100 dönüm arazi üzerine kurulan, içinde 10 bin ağacın bulunduğu kamkat bahçesinde sararan ürünler hasat ediliyor. Efecan Tarım'a ait bahçede 2020 yılının son hasadını gerçekleştirdiklerini anlatan merkez üretim müdürü Ali Toprak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamkatın yılda iki kez meyve verdiğini belirten Toprak, aralık hasadının ardından ağaçların bir sonraki yıl için dinleneceğini, ilkbahar ile birlikte çiçek açıp meyve vereceğini söyledi.

KORONAVİRÜSLE KAMKATA İLGİ ARTTI

C vitamini deposu olduğu için kamkata ilginin ticari anlamda da arttığını anlatan Ali Toprak, "10 bin ağaçtan her hasat zamanında 140 tona yakın ürün elde ediyoruz. Yıllık hasattan elde edilen ürünlerimizi de yurt içi ve yurt dışı pazarlarda dağıtıyoruz. Bu yıl insanlığı tehdit altına alan koronavirüs salgınından dolayı kamkata ayrı bir ilgi oldu. Çünkü tam bir C vitamini deposu" dedi.

TOPLANMASI ZAHMETLİ

Ürün hasadında çalışan Nurten Kala, kamkat toplamanın diğer turunçgillere göre daha zahmetli ve zor olduğunu anlattı. Kamkatın küçük olmasından dolayı bir ağaçta yüzlerce olduğunu hatırlatan Kala, "Tek tek daldan toplayarak sepetlere diziyoruz. Sağlık ve C vitamini deposu kamkat, bağışıklığın kuvvetlenmesine yardım ettiği belirtiliyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaPortakalHasat
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