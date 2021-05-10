Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
489.643
DOLAR
8.3005
STERLİN
11.7252
EURO
10.0661
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim...
Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı
Ankara Bala'da 110 adet...
Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır
Trafo yenilenmesi ve trafo...
9 kalem inşaat malzemesi alımı
9 kalem inşaat malzemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs ayında Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu ile Alanya, Manavgat ve Akseki'nin yayla grup yollarında karla mücadele ediyor. Toroslar'ın eteklerinde metrelerce yüksekliği olan yollar açıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:39
11 Okunma
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı

ANTALYA - Denizi, güneşi, doğası, sahili ile turizmin başkenti Antalya'da, mayısta karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2500 rakımlı Toros Dağları'nda, metrelerce yüksekliği bulunan karlı Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, ekim ile mayıs ayları arasında karla kaplı yayla yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

'60 KİLOMETRE YOL AÇILDI'

Ekipler, Gündoğmuş Söbüçimen yayla yolu ile birlikte Alanya, Manavgat ve Akseki grup yayla yolunda çalışma yaptı. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların yazın mera olarak kullandığı yaylalara rahat ulaşabilmesi için çalışan ekipler, 60 kilometrelik karla kaplı yayla yollarını açtı. Böylece yaylacıların zamanında yaylalarına ulaşması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle kesintisiz çalışılarak açılan yayla yolları, Yörüklerin göç mevsimiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş halkı, yayla yollarının ulaşıma açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiMayısta Kar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KILIÇ’TAN YENİ ANNELERE KARANFİL
UEDAŞ'tan örnek çalışma
UEDAŞ'tan örnek çalışma
BUÜ ASELSAN İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRECEK
BUÜ ASELSAN İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRECEK
YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..
YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİT ANNELERİNİ UNUTMADI..
REKTÖR KILAVUZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLGİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR DEDİ.
REKTÖR KILAVUZ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLGİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR DEDİ.
BAŞKANGÜRKAN’IN KADİR GECESİ MESAJI
BAŞKANGÜRKAN’IN KADİR GECESİ MESAJI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Hububat hasadında alarm: Biçerdöverler tarlalara girmeyebilir
Hububat hasadında alarm: Biçerdöverler tarlalara girmeyebilir
'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu
'Kirazın başkenti' Kemalpaşa'da, rekolteyi don vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma