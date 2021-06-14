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Antalya'da evde patlama ve yangın 

ANTALYA'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada, evin mutfak penceresinin bulunduğu duvar büyük hasar gördü.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
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Antalya'da evde patlama ve yangın 

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 875 Sokak’taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Fatma Daşlık'a ait dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Evin mutfak penceresinin bulunduğu duvarın büyük bölümünün hasar gördüğü patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Ev sahibi Fatma Daşlık'ın oğlu Kemal Daşlık, "Akşam hep birlikte buradaydık. Temizlik yaptık. Bir süre oturduktan sonra ayrılıp, benim eve gittik. Sabah patlama olduğunu duyunca geldik. Tek tesellimiz evde kimsenin olmaması" dedi.

Patlamanın yaşandığı evin hemen karşısında oturan Filiz Baleman ise büyük panik yaşadıklarını belirterek, Çocuklarım 'Anne, anne' diye bağırıyordu. Koşarak evden çıktık. Evde kimsenin olmadığını öğrenince hemen itfaiyeyi aradık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaEvPatlamaYangınİtfaiye
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