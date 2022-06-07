Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.632,07
ALTIN
995,36
DOLAR
16,77
STERLİN
21,07
EURO
17,97
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...
İLKSAN yazılımcı alacak
İLKSAN yazılımcı alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama: Sofraya uygun değiller

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çöplerin toplandığı alana kilolarca sebze döküldüğü görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ilişkin Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, "Bu ürünler sofraya uygun değil. Sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz" dedi.

07 Haziran 2022 Salı 14:07
Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama: Sofraya uygun değiller

Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir kişi, yüzlerce kilo sebzenin çöpe döküldüğünü fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüyen kişi, sosyal medyadan paylaştı. Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren kişi, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş. Burada kamyonlarca, tonlarca ürün var" dedi. Videonun devamında görüntüleri çeken kişi, "Zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak...Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın. Bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye sordu.

'BU ÜRÜNLER SOFRAYA UYGUN DEĞİL'

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kamuoyunda bir video dolaşıyor. Gazipaşa'da sebzelerin çöpe atıldığını, fiyatların yükseltilmek için yapıldığını belirten bir video. Buradan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta çok titiz davranan bir ülkeyiz. Burası salatalığın başkenti. Türkiye'de en kaliteli salatalık; Gazipaşa'da yetişir. Şu anda mevsim gereği 300-400 ton mal sevkiyatı yapıyoruz. Kış aylarında 800- 1000 ton sevkiyat yapıyoruz. Bunlar, işlenme aşamasında sofraya konulmayacak ürünler. Çürük, kurtlu ürünler ayrılıyor. Bu ürünler akşam üzeri belediyenin çöp konteynerlerine konuluyor. Belediye de bunları uygun bir zamanda belediye çöplüğüne götürüp, döküyor. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz. Bu paylaşımı yapan kişi 'Bu ürünü ben yerim' diyorsa, gelsin ücretsiz kendisine verebiliriz. Bu ürünler sofraya uygun değil. Bu ürünleri ne dış ne de iç piyasaya veremeyiz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGazipaşaSebzeMeyveCop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da sağanak
Ankara'da sağanak
Edremit Belediye Başkanı Arslan'a makamında saldırı
Edremit Belediye Başkanı Arslan'a makamında saldırı
18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü
18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü
Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı
Bursa merkezli 5 ilde 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 21 gözaltı
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi
Ormanda bulunan kemiklerin yanındaki tabanca kayıp polise ait
Ormanda bulunan kemiklerin yanındaki tabanca kayıp polise ait
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem 
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem 
AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı 
AK Parti'li Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı 
Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı
Kiracının bıçakladığı yönetici kurtarılamadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi