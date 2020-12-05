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Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem 

Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:45
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Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem 

ANTALYA, (DHA)

Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



VALİLİK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK YOK

Antalya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.

Antalya AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda da deprem sonrası olumsuz bir ihbar olmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

'YIKICI BİR ÖZELLİĞİ YOK'

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, "Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok. İleride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir" dedi.

'TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini söyledi. Böcek paylaşımında, “Tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

DEPREM PROFESÖRÜNDEN AÇIKLMA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

"Alanya'nın 60 kilometre güneyinde, Akdeniz altındaki fay üzerinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem. Deprem, Helenik- Kıbrıs yayı adi verilen fay zonu üzerinde gelişti. Bu fay Afrika levhası ile Anadolu levhası arasında uzanan ve mega deprem üretme potansiyeli olan bir fay hattı. Bugün yaşanan deprem, bu hat üzerindeki bir fay kolunda gerçekleşti. Bu ana fayın tarihsel deprem kayıtlarına baktığımızda büyüklüğü 7.5- 8'e varan depremler ürettiği ve Aydın- Antalya- Muğla-Adana- Kıbrıs-Hatay kıyılarında tsunamiye neden olan depremler ürettiğini biliyoruz. Fakat 5.2 büyüklüğündeki bir depremin can ve mal kaybı veya tsunami tehlikesi yaratması söz konusu değil."Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)

DHA

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