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Antalya, 4 günde turist sayısında geçen yılın temmuzunu geçti

Antalya'ya geçen yıl temmuzda 226 bin turist gelirken, bu sene temmuzun 4 gününde 235 bin sayısına ulaşıldı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:23
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Antalya, 4 günde turist sayısında geçen yılın temmuzunu geçti

Antalya, 4 günde turist sayısında geçen yılın temmuzunu geçti

ANTALYA, (DHA)

Bu yılın 6 ayında turist sayısının 1 milyon 550 bine ulaştığı Antalya'da, temmuzun ilk 4 gününde, geçen yıl aynı ayda gelen toplam turist sayısından daha fazla ziyaretçi ağırlandı. Antalya'ya geçen yıl temmuzda 226 bin turist gelirken, bu sene temmuzun 4 gününde 235 bin sayısına ulaşıldı.

Turizmde Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı, pandemi dönemindeki en yüksek seviyeleri görüyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi sürecine ilişkin geçen yıl ve bu seneki yabancı turist verilerini derledi. Antalya'ya geçen yıl haziran ayı toplamında 20 bin turist geldiğini belirten Yavuz, "Bu yıl haziran ayında 800 bin geliş oldu. İlk 6 ay itibarıyla geçen yıl toplam 530 bin turist gelirken, bu yıl 3 katı artarak, rakam 1 milyon 550 bine ulaştı. İlk 6 ayda, geçen seneye göre 1 milyon daha fazla turist geldi. Geçen sene ocak- şubat yoğunluğu vardı, bu sene mayıs ortası itibarıyla hareketlilik artmaya başladı" diye konuştu.

4 GÜNDE 1 AYLIK TOPLAMI GEÇTİ

Temmuz ayının ilk 4 gününde gelen turist sayısının 235 bin olduğunu açıklayan Yavuz, “Geçen yıl aynı dönemde sadece 10 bin, 1 aylık toplamda ise 226 bin kişiydi. Bu yıl temmuz ayının sadece 4 gününde, geçen yılın temmuz ayı toplamı geride bırakıldı. Günlük gelişler hafta içi günlerde ortalama 50 bini, hafta sonları ise 60-70 bini geçiyor. Bu ayın ikinci yarısında hafta sonu günlük gelişler 100 bini bulur. Bunun yarısını da Rusya ve Ukrayna oluşturuyor" dedi. 

HER 4 DAKİKADA 1 UÇAK

Cumartesi gününden örnek veren Recep Yavuz, 38 ülkeden 343 uçak ile 73 bine yakın turist geldiğine işaret ederek, “Her 4 dakikada 1 yurt dışından uçak iniyor. Bu dönemde, Akdeniz'de hatta dünyada bir günde bu kadar turistin gittiği destinasyon yok. Geçen sene bugün sadece birkaç uçak yurt dışından gurbetçileri taşıyordu. Almanya, Rusya kapalıydı. Ruslar dengeleri tamamen değiştirdi. Sıcakların artması ve Türkiye'nin devreye girmesiyle Mısır sezonu erken kapattı. Kızıldeniz'in tatil beldesi Sharm El Sheikh'e sadece 6 uçuş, Hurgada'ya 24 uçuş gerçekleşti. Güney Kıbrıs'a Rusya'dan 12 uçuş yapıldı. Mayorka, Alman ve İngiliz yoğunluğuyla 204 uçuş aldı. Türkiye'nin 4 maddelik seyahat prosedürünü açıklaması, sağlıklı güvenli seyahatin önünü açtı. Belki de İngilizlerin gelmemesi isabet oldu. Zira Portekiz'e giden İngilizler, Delta virüsünün yayılmasına yol açtı. Portekiz kapanma sürecine geçti. Türkiye'ye hiç İngiliz charter uçuşu yok. Antalya temmuz itibarıyla 2019 rakamlarına doğru koşuyor" diye konuştu.

Temmuzda 1,5 milyonun üstünde turist sayısına ulaşmanın çok rahat görüldüğünü açıklayan Yavuz, "Delta virüsü kontrol altına alınır ve güvenli seyahat kurallarına uyulursa Antalya, temmuz, ağustos, eylül aylarında çok iyi bir sezon geçirerek, tahminlerin üstünde bir artış yakalayabilir. Sezonun uzayacağına pek ihtimal vermiyorum. Kasım ortası yine gündem sağlık öncelikli olur. Bundan sonraki gidişatı Delta virüsü belirleyecek. Kontrol altına alınırsa turizm eski günlerine kavuşur, alınamazsa turizm sektörü yazı da kışı da kaybeder" dedi.

DHA

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AntalyaTuristTemmuzönce Vatan
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