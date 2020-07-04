Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada, 114 kişinin yaralandığını açıklarken, hastanelere kaldırılan işçilerin büyük kısmı taburcu edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 16’ya kadar düştüğünü açıkladı.

Fabrika sahasında soğutma çalışmaları bugün sabaha kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına hız verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri de enkaz bölgesinde arama çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma ve ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcı Lütfi Dursun koordinesinde toplam 10 savcı ile itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan uzman ekiple heyet oluşturdu.

‘GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞTI’



Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Havva Çelik’in (55), Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde evinin önüne gelen yakınları ve akrabaları taziyede bulundu. Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, “Ben burada Akyazı’da çalışıyordum ve patlamayı duydum ama eşimle ilgili haberi 5 gibi aldım. Uzun zamandır oradaydı, ama güvenlik önlemi alınmamıştı. Ben de 4 ay orada çalıştım, şikayet ettiğim için işten çıkartıldım. Biz acısını çekiyoruz, 2 tane oğlum var benim, bize kim bakacak artık?” dedi.



ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ VATANİ GÖREVİ SIRASINDA ÖĞRENDİ



Havva Çelik’in Hatay’da askerlik yapan oğlu Ogün Çelik ise, "Yemek yerken patlamayı gördüm, babamı aradım ve durumu sordum ama cevap vermedi. Askere giden herkes geride bıraktığı ailesine bir şey olması korkusunu yaşar ama ben böyle bir şey beklemiyordum tabi. 2 ayım kalmıştı, annemle kahvaltı yapmak istemiştik ama nasip olmadı” diye konuştu.



‘ARKADAŞLARIM HAYATINI KAYBETTİ’



Havva Çelik ile aynı fabrikada uzun süre birlikte çalışan, bir süredir tedavisi nedeniyle işe gidemeyen Nagihan Temur, "Çok sevdiğim bir ablamdı, gerçekten çok değerli bir insandı. Çok yakın arkadaşımdı. Güler yüzlü bir insandı. Çok patlamalar geçirdik ama en kötüsü buydu. Allah’ım beni korudu ama arkadaşlarım hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin hepsine, çok iyi insanlardı.” dedi.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ



Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



PATLAMANIN ARDINDAN FAY HATTINI ANDIRAN YARIK OLUŞTU



Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, dronla havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.

KAYIP İŞÇİNİN KUZENİ: AMA İYİ AMA KÖTÜ KUZENİMİZİ BULMAK İSTİYORUZ



Haber alınamayan 3 işçiden biri olan ve 8 yıldır fabrikanın patlayıcı fitilleme bölümünde çalışan Halis Yılmaz’ın (26) kuzeni Ramazan Ün, facianın ardından fabrika çevresindeki bağ ve bahçelerde ailecek arama çalışması yaptıklarını, ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Halis Yılmaz'dan en son patlamanın yaşandığı saatten 10 dakika önce haber alındığını söyleyen Ramazan Ün, "Biz dünden beri hiçbir şekilde kuzenimizden haber alamadık. Sülale boyu burada bekliyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Burada vefat edenlerin de ailelerine sabır diliyorum Allah’tan. Ama iyi, ama kötü biz yakınımızı bulmak istiyoruz" dedi.



“BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR”



Dün öğle saatlerinden bu yana fabrika önünde bekleyen Ramazan Ün, sözlerine şöyle devam etti:



"Halis sabah evden çıkıyor, fabrikaya geliyor. En son patlamadan önce, 10 dakika öncesine kadar içerideki arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet ediyor. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor Halis’ten. Bildiğim kadarıyla patlayıcı fitilleme bölümünde çalışıyordu. Olayın ardından hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor. Telefonları soyunma odasında bırakmışlar. Biz burada kendi imkanlarımızla bağlarda, bahçelerde dört bir yanda aradık. Fabrikanın etrafını biz dolaştık. Yardım ekipleri de geldi, biz kendimiz aile olarak da örgütlendik, aradım ama bulamadık. Bir an önce bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz, böyle beklemek çok zor bir durum Allah kimseye yaşatmasın."

FABRİKA SAHİBİ YAŞAR COŞKUN: ÖNCELİĞİMİZ KAYIPLARIN SAĞ SALİM BULUNMASI



Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, yaşananları anlattı. Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Yaşar Coşkun, "Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık. Canlarımız gitti, yaralılarımız var. Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük" dedi.



Denetimleri sürekli yapılan bir fabrika olduklarını ifade eden Coşkun, "İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak. İfade ettiğim gibi önceliğimiz kayıplarımızın bulunması. İnşallah sağ salim ulaşılır 3 çalışanımıza" diye konuştu.



OĞLU İLE BALDIZININ OĞLU DA YARALANMIŞ



Patlamada, Yaşar Coşkun’un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

'SEBAHATTİN AĞABEY, YARALILARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜ'



Patlamanın meydana geldiği fabrikada 3 ay önce işe başlayan Güllü Aslan, yaşananları anlattı. Güllü Aslan, Sebahattin Tepeçınar’ın yaralıları kurtarmak isterken yaşamını yitirdiğini belirterek, ''Hayatını kaybeden Sebahattin Ağabey, ilk patlamada dışardaymış. Tekrar patlama olmaz diye oradaki yaralıları kurtarmak için içeri girince ikinci patlama olmuş, orada kalmış'' dedi.



'FINDIK ALANINA KOŞTUK'



Güllü Aslan, patlama sırasında kendisiyle birlikte 4 kadının fındık bahçesi ve ormanlık alanlara kaçarak kurtulduğunu belirterek, ''Patlama oldu, ben zaten şoka girdim ve kalkamadım. İlk patlama sonrası dışarı çıktık, ikinci patlamada ben mola alanına savruldum. Mola alanından sonra fındıklık alanına koşmaya başladık. Ormanlara girdikten sonra baya bir yürüyüş sonrasında bir köye inerek eve sığındık. Burada bize su verdiler'' diye konuştu.



ÖLEN İŞÇİNİN İKİZ KARDEŞİ: ARAMALARA KATILDIK



Patlamada hayatını kaybeden 10 yıllık işçi Sebahattin Tepeçınar’ın Akyazı’da yaşayan ikiz kardeşi Saadettin Tepeçınar, ''Yaklaşık 8 saat haber alamadık kendisinden. Aramalara da katıldık ama bulamadık. Hastaneden haber geldi daha sonra, gittik ve vefat ettiğini öğrendik. Daha önceki patlamada işçiydi, ama o patlama günü mesai saatleri dışında olduğu için fabrikada değildi. 3 çocuğu var'' dedi.



Sebahattin Tepeçınar’ın oğlu Adem Tepeçınar ise, ''Bartın’da üniversite okuyorum, 19 yaşındayım. Patlama haberini burada çalıştığım oto yıkama firmasında aldım'' diye konuştu.



Patlama sonrası kardeşi Sebahattin Tepeçınar’ı kurtarmak için fabrika alanına gittiğini belirten Murat Tepeçınar, ''Patlama yerine 3 ila 4 kilometre mesafede bir yerdeydim. Hemen kardeşimin yanına gitmek istedim. Kısa sürede fabrikaya gittik. Aramalara katıldık ama tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Akşam saatlerinde acı haberi aldık. Allah kimsenin başına vermesin'' dedi.



Bu arada, patlamada ölen kişilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILAR



Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları devam ediyor. İnceleme yapmak için Ankara'dan gönderilen kriminal ekibi ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı. Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları, kaza, kusur ya da ihmal mi olup olmadığını inceleyecekleri öğrenildi.



Patlamanın olduğu alanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama çalışmaları sürerken jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

BAKAN KASAPOĞLU PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKA SAHASINDA



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici patlamanın meydana geldiği fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalarını sürdüren AFAD görevlilerinden bilgi aldı.



'TÜRKİYE'DE FİŞEK ÜRETİLMESİNİ GEREKSİNİM OLARAK GÖRMÜYORUM'



Fabrika sahasında incelemelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek fabrikasında çalışanların uzman kişilerden oluşması gerektiğini ifade ederek, "Ben artık Türkiye’de havai fişek üretilmesini bir gereksinim olarak görmüyorum, dışarıdan çok rahat bunlar temin edilebilir. Artık farklı şekilde dronla lazer ile bu işler görülebilir. Tabii bir diğer konu ucuz ve tecrübesiz işçi çalıştırılması. Burada çalışanların çok uzman olması lazım, çünkü bunlar bir anlık hatanın bir faciaya dönüşebileceği bir üretim tesisi. Dolayısıyla da vatandaşların bu anlamda iddiaları var. Tabii İçişleri Bakanlığı’nın müfettişleri burada inceleme yaptılar, diğer kurumların yetkilileri gerekli incelemeleri yapıyorlar. Savcılık da harekete geçmiş vaziyette. Bir hata, bir kusur varsa ve kimden kaynaklanıyorsa hak ettikleri ceza ile karşı karşıya kalacaklardır ve kalmaları gerekiyor. Bu bir iş kazası deyip geçilemez" dedi.



75 HANEDEN 50'SİNDE HASAR OLUŞTU



Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama yaşanan fabrikaya en yakın konumda bulunan Akarca Mahallesi'nde Sakarya Valiliği'nce hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, mahalledeki evleri kontrol ederek hasarlı evlerin fotoğrafını çekti, tutanak altına aldı. Akarca Mahalle Muhtarı Hamdi Turna, mahallelerindeki 75 haneden 50'sinde hasar oluştuğunu söyledi. 7.0 büyüklüğünde deprem gibi şiddetli sarsıntı yaşadıklarını ifade eden Turna, "75 hanenin 50’sinde hasar var. Camları kırık. Çerçeveler ve çatılarda hasar var. 7 büyüklüğünde deprem gibi hissettik. Yaralımız yok Allah'a şükür. Köyde evleri gezerek çalışma yapıyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Benim evimde de hasar var. Camlar ve çatılarda hasar oluştu. İlk defa böyle bir şey yaşadık" dedi.



TARLALARDAN PATLAMAMIŞ HAVAİ FİŞEKLER ÇIKIYOR



Evinin bahçesinde patlamamış havai fişek bulan Selim Yıldızhan, mahalledeki birçok tarlada patlamamış patlayıcılar bulunduğunu anlatarak, "Mahallenin her yerinden böyle patlayıcılar çıkıyor. Bu fabrikanın en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta olması lazım resmi olarak ama ikamet ettiğimiz yere 1 kilometre mesafesi. Aramızda sadece fındık tarlası var. Havai fişek buldum. Tarlalarda bulduk. Evin çevresi bunlarla dolu. Bütün fındık tarlalarında var. Birçok yerde patlamamış patlayıcı var" dedi.



Ercan Yıldızhan da, "Şiddetli bir patlama oldu. Sarsıntı gibi. Dumanla birlikte büyük bir alev topu çıktı. Yaralılar mahallemize geldi ormandan. Bugün de tarlalarımızı kontrol ettik. Patlayıcılar mahallemizin yakınında mevcut" diye konuştu.