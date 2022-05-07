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Anneler Günü için 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı

ANTALYA'dan Anneler Günü için 33 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi ve 10 milyon dolar gelir elde edildi. Savaşın devam ettiği Rusya ve Ukrayna'ya 15 milyon çiçek gönderilirken, bütün ülkelere gönderilenler arasında bu yıl da en çok kırmızı karanfil tercih edildi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:51
Anneler Günü için 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı

Turizm kenti ve aynı zamanda kesme çiçek merkezi Antalya'dan dünyanın 33 farklı ülkesine Anneler Günü için çiçek ihraç edildi. Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderilen 70 milyon dal kesme çiçekten ülke ekonomisine 10 milyon dolar kazanç sağlandı. Karanfil, bu yıl da en çok tercih edilen çiçek türü oldu. Kırmızı karanfili beyaz ve pembe takip etti. Diğer çiçek türlerine de talep olduğunu ancak karanfil kadar ilgi görmediğini belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, “Çiçeklerimiz TIR ve uçak kargolarla gönderildi. Siparişlerin yetişmesi için tüm hızımızla çalışıyoruz. Kadınlarımızın, annelerimizin elinden çıkan çiçekler dünya annelerini sevindirecek. 70 milyon dal çiçek sevkiyatından bu yıl 10 milyon dolar gelir elde edildi" dedi.

Öte yandan pandemi döneminde durgunluk yaşayan kesme çiçek sektörü, ülkelerin sınır kapılarının yeniden ticarete açmasıyla hareketlendi. Geçen yıl Anneler Günü'ne göre yüzde 40-50 büyüme yakalayan sektörde, savaşın devam ettiği Rusya ve Ukrayna'ya da kesme çiçek gönderildi. Rusya ve Ukrayna'ya gönderilen çiçeklerin satış noktalarına teslim edildiğini kaydeden Dumancı, “Bu anneler gününde biraz burukta olsa sevineceklerini düşünüyoruz. 10 milyon Rusya'ya 5 milyon da Ukrayna'ya kesme çiçek gönderdik" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMDAN SÜRPRİZ BEKLİYORUM'

Kesme çiçek atölyelerinden birinde çalışan Müjgan Yücel, çiçekler içinde çalıştığı için mutlu olduğunu dile getirerek, “Bir anne olarak benim elimden çıkan bir çiçeğin başka bir anneyi sevindirmesi çok güzel bir duygu. İşimi severek yapıyorum. Umarım çiçekleri alanlar da mutlu olur. Tüm çiçekleri ve renklerini seviyorum" dedi.

Atölyede çalışan 2 çocuk annesi Meryem Gönül de çiçekler içinde çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Çiçekler içinde çalışmak çok güzel bir his. En çok beyaz karanfili severim. Çocuklarımdan da bir sürpriz bekliyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüÇiçekAntalyaIhracat
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