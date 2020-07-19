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Anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

İstanbu'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24), cesedi su kuyusunda bulundu. İlk belirlemelere göre anne ile oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

19 Temmuz 2020 Pazar 10:56
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Anne ile oğlunun cesedi su kuyusunda bulundu

Bir süre önce geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve polise bildirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü, kaybolan anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı araştırma sonucunda bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yakınındaki kuyuda anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ve 112 ekibi sevk edildi.

Anne ile oğlunun cesedinin bulunduğu olay yerine Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kuyudaki cesetler çıkarıldı. Anne ile oğlunun tüfekle vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı öğrenildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın, av tüfeğiyle vurularak öldürülüp, ardından su kuyusuna atılmasıyla ilgili emniyet müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın yakınları kendilerinden 10 Temmuz 2020 tarihinden bu yana haber alamadıkları şeklinde ihbarda bulunmaları üzerine, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde konu ile ilgili M.S (29) ve A.S. (29) gözaltına alınmış ve olay aydınlatılmıştır. Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edilerek olayda kullanılan av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan yer gösterme neticesinde cesetlerin bir su kuyusuna atıldığı tespit edilmiş, gerekli otopsi işlemleri için adli tıp birimine gönderilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnneOğulKarsCinayetSu Kuyusu
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