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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Barış Pınarı Harekat bölgesi Tel Abyad kentinde eğitim sırasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın haberi, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:24
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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehadet haberi, Elmadağ ilçesindeki baba evine sağlık ekiplerince gelen askeri yetkililerce iletildi. Haberi alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

1 kız ve 1 erkek çocuk babası olan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesinin yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Şehit Binbaşı Yıldırım, Elmadağ'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Binbaşı Mete Yıldırım için yayımladığı taziye mesajında "Silah arkadaşımız 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekât BölgesiTel AbyadŞehitPiyade BinbaşıMete YıldırımAnkaraElmadağ
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