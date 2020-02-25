Ankara ve İstanbul'da AVM'lere temizlik desteği

ANKARA - Tepe Servis ve Yönetim, grip hastalıklarının arttığı kış aylarında, ekstra tedbirleri devreye soktu. 'Temiz çevre' projesi ile sömestr tatili öncesi AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarını çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak temizleyen şirket, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan çok sayıdaki alışveriş merkezine sunduğu temizlik hizmeti ile toplum sağlığının korunmasına destek sağlıyor. Tepe Servis ve Yönetim, grip hastalıklarının arttığı kış ayları için ekstra tedbirlerini devreye alarak, alışveriş merkezlerine yönelik sunduğu hizmetlerin periyodik sıklığını artırdı.

Öte yandan toplum sağlığını ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği 'temiz çevre' projesini Ankara ve İstanbul'daki bazı AVM'lerde hayata geçiren şirket, proje kapsamında alışveriş merkezlerinin çocuk oyun alanlarını, virüs ve mikropların yüzde 99’unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak temizlemişti.

'UYGULAMA ARALIKLARIMIZ KISALIYOR'

Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, AVM alanlarının çekim merkezi olması nedeniyle her gün sanki ambalajından çıkarılan bir hediye gibi, aynı titizlikle müşterilere açılması gerektiğini söyledi. Alışveriş merkezlerinin çok büyük metrekarelere sahip olmasından temizlik periyotlarının ve uygulamaların da alanların özelliğine göre değiştiğini kaydeden Çakmakcı, "Örneğin, yemek masası, sandalye ve zemin yüzeyler ile WC alanları, asla taviz ve hata kabul etmeyen alanlar. Bu alanlarda kullanılan makine ve ekipman, tekstil ürünleri ve kimyasal ürünler birbirinden farklı. Çapraz bulaşma olarak tanımladığımız durumlara izin verilmemesi için, uygulama yapan personelden depolama alanına, hijyen noktalarından, ömrünü tamamlamış ürünlerin imhasına kadar ayrı süreçler izleniyor. Böyle dönemlerde ziyaretçi sayısına da bağlı olarak hijyenin önemi artıyor ve uygulama frekans aralıklarımız kısalıyor" dedi.

'TASARRUF SAĞLAYAN ÜRÜNLER TERCİH EDİYORUZ'

AVM temizliğinde kullanılan kimyasalların, hem uygulama yapılan yüzeyde kir birikimini engellemeye hem de yüzeyin bakımına ve ömrünü uzatmaya yönelik yardımcı ürünlerden seçildiğini ifade eden Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda işletmelerdeki satın alma ve idari işler birimlerinin yetkinliklerinin artmasıyla temizlik gibi çok önemli ve hassas konuların bu işi profesyonel olarak yapan firmalara emanet edildiğini görüyoruz. Özellikle AVM gibi insan yoğunluğunun çok fazla olduğu, çok büyük alanlarda, hata affetmeyecek çok riskli hastane alanları, ilaç, gıda üretim tesislerinde, kamu sağlığını etkileyen okul, site, sosyal tesis gibi alanlarda temizlik hizmeti profesyonelleri tercih ediliyor. Bizim Tepe Servis olarak 2020 yılı mottomuz 'Temiz Çevre-Önce Kirletme'. Bu ilkeye bağlı olarak hijyen, bakım gibi ana özelliklerin yanında geri dönüşümlü, doğaya zarar vermeye yapıda, tasarruf sağlayan teknolojide ürünler tercih ediyoruz."