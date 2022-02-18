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Ankara merkezli 45 ilde 114 mahrem imama gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 99 'mahrem imam', örgütün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 15 'mahrem imam' olmak üzere toplam 114 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.

18 Şubat 2022 Cuma 10:52
Ankara merkezli 45 ilde 114 mahrem imama gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışan 99 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamının 'mahrem imam' olduğu belirlendi. Yine yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 'mahrem imam' tespit edildi.

Toplam 114 şüphelinin, Ankara merkezli 45 ilde bu günden itibaren gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

38 GÖZALTI

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 99 şüpheliden 38'i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖPDYTerörörgütOperasyonGözaltı
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