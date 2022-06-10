Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.565,17
ALTIN
1.009,87
DOLAR
17,08
STERLİN
21,18
EURO
18,00
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı Personel...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107 adet taşınmazı kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 107...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde, 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

10 Haziran 2022 Cuma 16:07
Ankara merkezli 4 ilde, 2 suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmasında, piyasaya kaçak tütün ve kaçak silah sürdüğü belirtilen 2 suç örgütü tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerine üye olduğu belirlenen 23 şüpheliye yönelik Ankara, Ağrı, Batman ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgütlerden birinin lideri F.Ş. ve yöneticileri N.T. ile B.B.F.'nin de bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, bandrolsüz sigara yapımında kullanılan 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 1,5 ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 doldurulmuş makaron, 30 bin sahte bandrol, kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin, kiraladıkları ev ve iş yerlerinde, yevmiye ile işçi çalıştırdıkları saptandı. Ayrıca otomatik sarma makinesiyle ürettikleri sahte bandrollü kaçak sigaraları, tütün ürünleri satan iş yerleri aracılığıyla piyasaya sürdükleri de tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu yöntemlerle yıllık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSuçörgütOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılırmak, adı gibi akmaya başladı
Kızılırmak, adı gibi akmaya başladı
'Dobo Metin' cinayetinin altından Camgöz çetesi çıktı
'Dobo Metin' cinayetinin altından Camgöz çetesi çıktı
Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı
Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı
Tünelde arızalanan otomobile, TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Tünelde arızalanan otomobile, TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
6 milyon liralık nakliye vurgununa 10 tutuklama
6 milyon liralık nakliye vurgununa 10 tutuklama
Bilecik'te sağanak; toprak kaydı, 4 araç hasar gördü
Bilecik'te sağanak; toprak kaydı, 4 araç hasar gördü
Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı
Yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı
Yolcu otobüsünde 6 bin 706 uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklandılar 
Yolcu otobüsünde 6 bin 706 uyuşturucu hapla yakalanıp tutuklandılar 
Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı 
Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi