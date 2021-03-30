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Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: 77 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Mart 2021 Salı 10:34
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Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: 77 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖOperasyonTerör
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