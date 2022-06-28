Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

10 AYLIK TAKİP

Operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detay titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

250 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı bulunan 374 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 250 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de yer aldı. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.