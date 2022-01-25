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Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

25 Ocak 2022 Salı 10:42
Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespitiyle, soruları alıp sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 kişi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖTerörörgütOperasyon
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