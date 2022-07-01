Ankara merkezli 11 ilde 2 FETÖ soruşturması: 16 gözaltı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturma kapsamında, Kara Harp Okulu'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulayarak 'işkence' suçunu işlediği belirlenen 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Kara Harp Okulu'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, haksız uygulamalara maruz bıraktıkları belirlendi. Hepsi de daha önce görevden ihraç edilen şüphelilerin 3'ünün binbaşı, 9'unun yüzbaşı, 3'ünün üsteğmen, 1'inin de emekli albay olduğu belirtildi.

İkinci soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmaları ve içerik çözümleme çalışmaları sonucu 3'ü görevde, 8'i ihraç edilmiş 11 öğretmen tespit edildi. Şüphelilerin, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı 'ByLock' kullandıkları ve örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunduğu belirlendi.

İki soruşturma kapsamında, toplam 27 şüpheli hakkında 1 Temmuz itibarıyla Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı veridi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden 16'sının yakalandığı, 11'ini yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.