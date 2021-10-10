Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Mal Alımı İçin İhale...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

ANKARA'da, 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi, olayın 6'ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

10 Ekim 2021 Pazar 12:16
3 Okunma
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi için DİSK, KESK, TMMOB ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Tren Garı önündeki tören nedeniyle polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı, gara çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.

İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Törene CHP ve HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ölenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar katıldı. Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu '10 Ekim katliamını unutmayacağız' yazılı pankart açtı. Saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve isimleri tek tek okundu.

'SAYGIYLA ÖZLEMLE ANIYORUZ'

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, 10 Ekim'i unutmayacaklarını söyleyerek, "10 Ekim 2015 sabahında bu alanda yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülümseme, dillerinde barış türküleri olan 10 binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyorlardı" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 103 kişinin öldüğünü, 500 kişinin de yaralandığını söyleyen Sakinci, "Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygıyla ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretlerimiz her geçen gün daha da büyüyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından, saldırıda ölenlerin yakınları ve milletvekilleri tarafından gar önündeki anıta karanfil bırakıldı. Öte yandan katılımcılar arasında yer almayan ancak tören alanına girmek isteyen 22 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Son Güncelleme: 10.10.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
10 Ekim 2015TerörSaldırıDeaşAnkara Garı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday 
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday 
Yanan ormanlar için gençlerin 'meşe palamudu' seferberliği
Yanan ormanlar için gençlerin 'meşe palamudu' seferberliği
Karadeniz'de hamsi bolluğu; fiyatı yarıya düştü
Karadeniz'de hamsi bolluğu; fiyatı yarıya düştü
Kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş
Kuraklık nedeniyle yayladan erken dönüş
Yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi
Yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma