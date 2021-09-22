Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.01
ALTIN
493.77
DOLAR
8.6579
STERLİN
11.8156
EURO
10.1844
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
Muş'ta TOKİ konutları satışa sunuluyor
Muş'ta TOKİ konutları satışa...
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA Çevre Yolu'nda iki kamyona çarparak savrulan kamyonet, aynı istikamette giden otomobille de çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü Çetin K. (31) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:34
10 Okunma
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerindeki Esenboğa Kavşağı'nda meydana geldi. Çetin K. yönetimindeki 54 E 9945 plakalı kamyonet, Abdullah D. idaresindeki 34 GN 8469 plakalı kamyon ile Yüksel K.'nın kullandığı 34 NH 3363 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada savrulan kamyonet, bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada aynı istikamette giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 9960 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonetin sürücüsü Çetin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü Abdullah D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ANKARA Çevre YoluKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
Ümitcan'ın kanında uyuşturucu çıktı
200 milyon liralık vurgunla suçlanan fabrika sahibi tutuklandı
200 milyon liralık vurgunla suçlanan fabrika sahibi tutuklandı
Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu
Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti
Van Gölü havzasındaki kuşlar kuraklık nedeniyle göç etti
Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin 465 TL
Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin 465 TL
Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu
Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Hafif ticari araç park halindeki otobüse çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma